Xiaomi продолжает удерживать лидерство на рынке телевизоров в Китае

Китайская компания в апреле прошлого года стала первой на рынке телевизоров в Китае и до сих пор продолжает его возглавлять.

Как сообщили в компании, по итогам апреля Xiaomi осталась лидером.

Данные по объёмам продаж за прошлый месяц не раскрывают, но известно, что в последнем квартале прошлого года компании удалось реализовать более трех миллионов телевизоров.

Стоит отметить, что телевизоры китайского производителя имеют привлекательную стоимость и характеристики.

Недавно Xiaomi представила недешевый телевизор Xiaomi Mi Art TV (Xiaomi Mi Mural), первую партию которого распродали менее чем за десять минут.