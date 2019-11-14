Xiaomi продолжает снижать цены на смартфон Redmi Note 8

Xiaomi продолжает снижать цены на смартфон Redmi Note 814.11.2019 21:45
Xiaomi 11.11 в «День Холостяка» в Китае устроила снижение цен на Redmi Note 8. Этот смартфон покупатель мог приобрести за 140 долларов.
После ежегодной распродажи производитель смартфонов пересмотрел прайс на смартфон и еще его снизил.
Теперь китайскую версию аппарата можно приобрести за 128 долларов.
Такая ценовая политика встречается у многих компаний. Во время акций цену делают ниже чем до нее, а после распродажи товар становится еще доступнее.
Напомним, Redmi Note 8 оснащен четырьмя камерами с основной 48 Мп, экраном диагональю 6,3-дюйма, а также процессором Snapdragon 665.
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