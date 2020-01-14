Xiaomi придумала смартфон с семью выдвижными камерами

Xiaomi придумала смартфон с семью выдвижными камерами14.01.2020 21:22
Необычное, но на первый взгляд практичное решение, китайская компания запатентовала в CNIPA.
Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) уже опубликовало патенты. На них представлен смартфон с выдвижной камерой.
С одной стороны выдвижного блока камеры имеются модули фронтальной камеры, а с другой расположились пять датчиков основной камеры.
Варианты числа модулей могут быть разными, но самым интересным является выдвижной блок сразу с семью датчиками.
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