Xiaomi придумала смартфон с семью выдвижными камерами

Необычное, но на первый взгляд практичное решение, китайская компания запатентовала в CNIPA.

Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) уже опубликовало патенты. На них представлен смартфон с выдвижной камерой.

С одной стороны выдвижного блока камеры имеются модули фронтальной камеры, а с другой расположились пять датчиков основной камеры.

Варианты числа модулей могут быть разными, но самым интересным является выдвижной блок сразу с семью датчиками.