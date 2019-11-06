Xiaomi презентовала «умную» уличную камеру наблюдения за $28

Xiaomi на своей площадке коллективного финансирования представила новую камеру наблюдения Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition.

Это уличная камера с «умными» функциями, которая не боится снега и дождя, а также способна записывать видео в ночное время.

В представленной новинке установлена 2 Мп матрица с возможностью записи видео в разрешении 1080р. В ночное время камера «видит» в среднем на 15 метров.

Управлять камерой можно со смартфона. Она получила возможность регулировки поворота и определения фигуры человека. То есть камера не будет реагировать на домашних питомцев и птиц.

Помимо этого, камеру видеонаблюдения оснастили сигнализацией и микрофоном, а если датчик определит движение человека, то будет подан сигнал тревоги и автоматически включится запись видео, продолжительностью около 10 секунд.

Записанный отрезок будет сразу отправлен на смартфон пользователя.

Продажи Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition начнутся 18 декабря по цене 28 долларов.