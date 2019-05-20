Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 7S с 48-Мп камерой

Презентацию устройства на официальном YouTube-канале Xiaomi India провел вице-президент компании Xiaomi Ману Кумар Джейн.



Xiaomi 20 мая презентовала смартфон Redmi Note 7S с 48-Мп камерой и ярким цветом корпуса. Новинка отличается огненно-красным цветом, но еще для покупателей будут доступны синий и черный цвета.

Стоит отметить, что данная модель смартфона создавалась в первую очередь для индийского рынка. В ней установили процессор Snapdragon 660, а аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой зарядки Quick Charge 4, а также 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ постоянной.

Заявлено, что Redmi Note 7S сможет работать до 250 часов в режиме ожидания, а также 150 часов в режиме прослушивания музыки. Что касается камер, то для селфи-камеры в 6,3-дюймовом экране установили 13-мегапиксельный датчик.

На задней панели располагается двойная камера с модулями на 48 и 5 Мп, а также сканер отпечатков пальцев. К слову задняя панель выполнена из стекла Gorilla Glass 5. Оценили смартфон в зависимости от объёма памяти от 11 тыс. до 13 тыс. рупий, что эквивалентно 10-12 тыс. рублей.