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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

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Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

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Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 7S с 48-Мп камерой

20.05.2019 23:00

Презентацию устройства на официальном YouTube-канале Xiaomi India провел вице-президент компании Xiaomi Ману Кумар Джейн.


Xiaomi 20 мая презентовала смартфон Redmi Note 7S с 48-Мп камерой и ярким цветом корпуса. Новинка отличается огненно-красным цветом, но еще для покупателей будут доступны синий и черный цвета.

Стоит отметить, что данная модель смартфона создавалась в первую очередь для индийского рынка. В ней установили процессор Snapdragon 660, а аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой зарядки Quick Charge 4, а также 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ постоянной.

Заявлено, что Redmi Note 7S сможет работать до 250 часов в режиме ожидания, а также 150 часов в режиме прослушивания музыки. Что касается камер, то для селфи-камеры в 6,3-дюймовом экране установили 13-мегапиксельный датчик.

На задней панели располагается двойная камера с модулями на 48 и 5 Мп, а также сканер отпечатков пальцев. К слову задняя панель выполнена из стекла Gorilla Glass 5. Оценили смартфон в зависимости от объёма памяти от 11 тыс. до 13 тыс. рупий, что эквивалентно 10-12 тыс. рублей.

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