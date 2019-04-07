Xiaomi прекратила поддержку смартфонов Redmi 2016 года

Xiaomi больше не будет выпускать обновление для ряда устаревших смартфонов серии Redmi.

Пока речь ведется только о том, что разработчики оболочки MIUI для ряда аппаратов не станут выпускать тестовые сборки фирменной оболочки.

В список попали устройства, среди которых Redmi 3S/3X, Redmi Note 3 SE, Redmi Pro, серию Redmi 4, Redmi Note 4 и Redmi 4A, а все они вышли в 2016 году.

При этом перечисленные модели будут еще некоторое время получать стабильное обновление оболочки MIUI.

Как отметили в китайской компании, отказавшись от тестовых сборок для устаревших смартфонов, разработчики смогут больше сосредоточится на стабильных версиях.