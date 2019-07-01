Xiaomi представит смартфон со 100-ватной зарядкой только в 2021 году

Xiaomi весной анонсировала быструю зарядку Super Charge Turbo, которая получила максимальную мощность 100 ватт и возможность полностью зарядить батарею на 4000 мАч всего за 17 минут.

Xiaomi свою технологию Super Charge Turbo пока только презентовала, но до серийного производства смартфонов с поддержкой данной технологии дело пока не дошло.

Ранее представители Xiaomi и Redmi заявляли, что готовятся смартфоны с Super Charge Turbo.

Было даже выдвинуто предположение, что первым аппаратом, который получит новую функцию, станет Xiaomi Mi Mix 4, а его должны представить осенью.

При этом инсайдер Судханшу Амбхоре заявляет, что серийные смартфоны с поддержкой 100-ваттной зарядкой появятся только в 2021 году, а до этого китайская компания будет показывать только прототипы смартфонов с Super Charge Turbo. Инсайдер не стал раскрывать источники данной информации.