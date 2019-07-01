Xiaomi представит смартфон со 100-ватной зарядкой только в 2021 году

Xiaomi представит смартфон со 100-ватной зарядкой только в 2021 году01.07.2019 23:17
Xiaomi весной анонсировала быструю зарядку Super Charge Turbo, которая получила максимальную мощность 100 ватт и возможность полностью зарядить батарею на 4000 мАч всего за 17 минут.
Xiaomi свою технологию Super Charge Turbo пока только презентовала, но до серийного производства смартфонов с поддержкой данной технологии дело пока не дошло.
Ранее представители Xiaomi и Redmi заявляли, что готовятся смартфоны с Super Charge Turbo.
Было даже выдвинуто предположение, что первым аппаратом, который получит новую функцию, станет Xiaomi Mi Mix 4, а его должны представить осенью.
При этом инсайдер Судханшу Амбхоре заявляет, что серийные смартфоны с поддержкой 100-ваттной зарядкой появятся только в 2021 году, а до этого китайская компания будет показывать только прототипы смартфонов с Super Charge Turbo. Инсайдер не стал раскрывать источники данной информации.
Xiaomi показала зарядное устройство, заряжающее смартфон за 17 минут
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