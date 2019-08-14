Xiaomi представила водоочиститель с обратным осмосом

Xiaomi под собственным брендом выпустила водоочиститель под названием Mi Lentils. В Китае его будут предлагать за 140 долларов.

Xiaomi Mi Lentils является очень компактным водоочистителем. Его размеры 471х452х170 мм, а это позволяет его разместить на кухне практически под любой мойкой.

В системе фильтрации используется четыре камеры и технология обратного осмоса, а это значит, что полученная вода будет соответствовать всем требованиям качества питьевой воды.

Производительность Mi Lentils составляет 1,3 литра воды в минуту и его хватит для семьи до пяти человек.