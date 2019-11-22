Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.84 EUR/RUB: 70.7 BTC/USD: 7644.79

22 декабря : пятница

ТОП новости

Интервью

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

Представитель китайской компании надеется, что за шесть месяцев разработчикам удастся адаптировать представленную в августе ОС Harmony.

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

22.11.2019 13:53

Xiaomi 21 ноября в Москве провела презентацию своих новых продуктов, среди которых два смартфона — Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Последний является недорогим аппаратом с модулем NFC.

Mi Note 10 является первым смартфоном, у которого основная камера состоит из пяти датчиков, где главный имеет разрешение на 108 Мп.

Новинку оснастили 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей, и подэкранным сканером отпечатка пальца.

Закрывает матрицу экрана стекло Gorilla Glass 5. В основе аппарата лежит Snapdragon 730G. В РФ будет предлагаться две версии смартфона 6/128 ГБ и 8/258 ГБ.

Цена первого варианта 39 990 рублей, а второго 44 990 рублей. Продажи Mi Note 10 начнутся 16 декабря.

Второй смартфон — Redmi Note 8T является копией Redmi Note 8, но в российской новинке дополнительно установили модуль для бесконтактной оплаты.

Базовая версия Redmi Note 8T в России будет стоить 13 990 рублей, а самая дорогая модификация оценивается в 17 990 рублей.

Помимо смартфонов китайская компания представила очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который можно будет купить за 12 990 рублей.

Также появился в РФ компактный проектор Mi Smart Compact Projector за 39 990 рублей, а это устройство способно разворачивать картинку на панели от 60 до 120 дюймов.

Самыми доступными товарами, показанными на презентации, стали аккумуляторы Redmi 18W Power Bank 20 000 мАч и Redmi Power Bank 10 000 мАч. Их в магазинах должны продавать по цене 1990 и 990 рублей соответственно.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги