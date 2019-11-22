Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Xiaomi 21 ноября в Москве провела презентацию своих новых продуктов, среди которых два смартфона — Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Последний является недорогим аппаратом с модулем NFC.

Mi Note 10 является первым смартфоном, у которого основная камера состоит из пяти датчиков, где главный имеет разрешение на 108 Мп.

Новинку оснастили 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей, и подэкранным сканером отпечатка пальца.

Закрывает матрицу экрана стекло Gorilla Glass 5. В основе аппарата лежит Snapdragon 730G. В РФ будет предлагаться две версии смартфона 6/128 ГБ и 8/258 ГБ.

Цена первого варианта 39 990 рублей, а второго 44 990 рублей. Продажи Mi Note 10 начнутся 16 декабря.

Второй смартфон — Redmi Note 8T является копией Redmi Note 8, но в российской новинке дополнительно установили модуль для бесконтактной оплаты.

Базовая версия Redmi Note 8T в России будет стоить 13 990 рублей, а самая дорогая модификация оценивается в 17 990 рублей.

Помимо смартфонов китайская компания представила очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который можно будет купить за 12 990 рублей.

Также появился в РФ компактный проектор Mi Smart Compact Projector за 39 990 рублей, а это устройство способно разворачивать картинку на панели от 60 до 120 дюймов.

Самыми доступными товарами, показанными на презентации, стали аккумуляторы Redmi 18W Power Bank 20 000 мАч и Redmi Power Bank 10 000 мАч. Их в магазинах должны продавать по цене 1990 и 990 рублей соответственно.