Xiaomi представила «умный» шкафчик за 28 долларов

Xiaomi на краудфандинговой площадке начала сбор средств на новый гаджет, который устанавливается в ванной.

Представленный шкафчик получил название Smart Mirror Cabinet, и его предлагают приобрести за $28, что в пересчете составляет около 1800 рублей.

Smart Mirror Cabinet внешне ничем не отличается от подобных аксессуаров для ванной.

Однако в нем установили подсветку с регулировкой цветовой температуры в диапазоне 2700K-6500K и подогрев зеркала для удаления с него испарины.

Для этого в ящике разместили автоматический нагревательный элемент. Управление Smart Mirror Cabinet осуществляется через приложение Mijia.

Также есть возможность управлять светом через сенсорную панель, расположенную на самом шкафчике.