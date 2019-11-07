Xiaomi представила «умный» шкафчик за 28 долларов

Xiaomi представила «умный» шкафчик за 28 долларов07.11.2019 16:27
Xiaomi на краудфандинговой площадке начала сбор средств на новый гаджет, который устанавливается в ванной.
Представленный шкафчик получил название Smart Mirror Cabinet, и его предлагают приобрести за $28, что в пересчете составляет около 1800 рублей.
Smart Mirror Cabinet внешне ничем не отличается от подобных аксессуаров для ванной.
Однако в нем установили подсветку с регулировкой цветовой температуры в диапазоне 2700K-6500K и подогрев зеркала для удаления с него испарины.
Для этого в ящике разместили автоматический нагревательный элемент. Управление Smart Mirror Cabinet осуществляется через приложение Mijia.
Также есть возможность управлять светом через сенсорную панель, расположенную на самом шкафчике.
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