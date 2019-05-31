Xiaomi представила «умные» часы Amazfit Youth Edition за 72 долларов

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31 июня : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Xiaomi представила «умные» часы Amazfit Youth Edition за 72 долларов

31.05.2019 21:02

Xiaomi под брендом Amazfit выпустила новые часы Youth Edition, которые внешне похоже на дорогую модель Amazfit Verge, но стоят $72.
Новые «умные» часы получили возможности Amazfit Verge, но в отличие от последних у них лучше автономность и рассчитаны они на молодую аудиторию.

В Amazfit Youth Edition установлен круглый 1,3-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 360 на 360 пикселей.

Сверху экрана расположено защитное стекло Gorilla Glass 3, и как сказано, у него специальное покрытие, на котором невидны отпечатки пальцев.

Браслет в часах съёмный, а комплектный будет силиконовый, но его всегда можно будет заменить на любой другой.

В часах есть GPS, ГЛОНАСС и датчик измерения частоты сердцебиения, причем последний будет постоянно считывать показания сердцебиения и в случае превышения частоты пользователь получит оповещение о необходимом отдыхе.

В часах поддерживается 11 режимов, включая езду на велосипеде, гольф и тренировки в зале. Без включенных GPS и ГЛОНАСС часы Amazfit Youth Edition способны проработать до 20 дней, а с активными системами позиционирования часы на одном заряде проработают до 20 часов.

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