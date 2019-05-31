Xiaomi представила «умные» часы Amazfit Youth Edition за 72 долларов

Xiaomi под брендом Amazfit выпустила новые часы Youth Edition, которые внешне похоже на дорогую модель Amazfit Verge, но стоят $72.

Новые «умные» часы получили возможности Amazfit Verge, но в отличие от последних у них лучше автономность и рассчитаны они на молодую аудиторию.

В Amazfit Youth Edition установлен круглый 1,3-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 360 на 360 пикселей.

Сверху экрана расположено защитное стекло Gorilla Glass 3, и как сказано, у него специальное покрытие, на котором невидны отпечатки пальцев.

Браслет в часах съёмный, а комплектный будет силиконовый, но его всегда можно будет заменить на любой другой.

В часах есть GPS, ГЛОНАСС и датчик измерения частоты сердцебиения, причем последний будет постоянно считывать показания сердцебиения и в случае превышения частоты пользователь получит оповещение о необходимом отдыхе.

В часах поддерживается 11 режимов, включая езду на велосипеде, гольф и тренировки в зале. Без включенных GPS и ГЛОНАСС часы Amazfit Youth Edition способны проработать до 20 дней, а с активными системами позиционирования часы на одном заряде проработают до 20 часов.