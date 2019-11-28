Xiaomi представила «умную» кровать за 285 долларов

Представленная кровать разработана при поддержке компании Chengdu Fun Sleep Technology, но продавать ее будут под брендом Xiaomi.

Кровать получила название Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed, и она относится к устройствам «умного» дома Xiaomi.

Ее механизмами можно управлять через умного помощника, а также кнопками, расположенными на кровати.



Матрас оснастили двумя механизмами, где один способен менять угол наклона каркаса на 60 градусов, второй — на 30 градусов.

Помимо этого, в кровати сразу заложено пять оптимальных режимов настройки матраса — чтение, просмотр телевизора, плоский режим, а также режимы — против храпа и невесомость.

Заявлено, что кровать выполнена из высококачественных материалов. Каркас кровати также сделан из качественного металла, способного выдержать большие нагрузки. Для заказа кровать станет доступна 3 декабря по цене 285 долларов (18,5 тыс. рублей).