Xiaomi представила удешевленную версию премиального Pocophone F1

Xiaomi представила удешевленную версию премиального Pocophone F125.12.2018 11:59
Xiaomi рассекретила новую модификацию своего самого доступного смартфона с Snapdragon 845.
Сегодня китайский производитель показал Pocophone F1 в версии Armored Edition, которая получила кевларовую заднюю панель и 128 ГБ постоянной памяти, а оперативной памяти в устройстве предложат 6 ГБ.
Ранее Pocophone F1 Armored Edition предлагался только в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.
Новый смартфон оценили в $340, что на $80 дешевле, чем Pocophone F1 в самой дорогой модификации.
В следующем году ожидается появление Pocophone F2 и в нем уже будет устанавливаться процессор Snapdragon 855.
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