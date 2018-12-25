Xiaomi представила удешевленную версию премиального Pocophone F1

Xiaomi рассекретила новую модификацию своего самого доступного смартфона с Snapdragon 845.

Сегодня китайский производитель показал Pocophone F1 в версии Armored Edition, которая получила кевларовую заднюю панель и 128 ГБ постоянной памяти, а оперативной памяти в устройстве предложат 6 ГБ.

Ранее Pocophone F1 Armored Edition предлагался только в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Новый смартфон оценили в $340, что на $80 дешевле, чем Pocophone F1 в самой дорогой модификации.

В следующем году ожидается появление Pocophone F2 и в нем уже будет устанавливаться процессор Snapdragon 855.