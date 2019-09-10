Новый внешний аккумулятор Xiaomi получил ёмкость на 10 000 мАч

Xiaomi представила более простой вариант внешнего аккумулятора Mi Wireless Power Bank.

Модель в доступной версии получила название Xiaomi Wireless Power Bank Youth Edition, и она сохранила все основные особенности оригинальной версии.

В новинке установили батарею на 10 000 мАч, а также функцию беспроводной зарядки. Причем пауэрбанк может одновременно заряжать два устройства — один через кабель питания, а в этом случае отдача USB Type-A составляет 18 Вт и второй беспроводным способом, но зарядка будет на 10 Вт.

Сам пауэрбанк заряжается через разъём USB Type-C с мощностью 18Вт, а на полную зарядку 10 000 мАч требуется 4 часа.

Корпус Wireless Power Bank Youth Edition сделали из пластика, а в оригинале его выполнили из алюминия.

Также новинка получила два варианта исполнения – черное и белое, тогда как оригинальная версия доступна только в черном цвете.

В Китае Xiaomi Wireless Power Bank Youth Edition предлагается по цене 18 долларов. Для сравнения Mi Wireless Power Bank стоит 22 доллара.