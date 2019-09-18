Xiaomi представила струйный принтер Mijia Inkjet Printer

Принтер Xiaomi Mijia Inkjet Printer выполнен в фирменном стиле компании и предлагается только в белом цвете.

Новинка от Xiaomi является струйным принтером с очень доступными картриджами. Модель позволяет печатать не только документы, но также и фото.

Поддерживается печать со смартфонов и ноутбуков по Wi-Fi. Максимальное разрешение печати 4800х1200 пикселей.

В принтере установлено четыре картриджа, а для того, чтобы они не засохли при длительном бездействии, в принтере предусмотрена автоматическая чистка печатающей головки, которую можно чистить и вручную.

Заявлено, что черного картриджа хватает на 3200 страниц, а цветных картриджей хватит на 9 500 страниц.

Дальнейшая замена картриджей обойдется по 5 долларов за каждый, а сам принтер оценили в 141 доллар.