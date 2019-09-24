Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G за 519 долларов

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24 октября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G за 519 долларов

24.09.2019 12:17

Сегодня утром на большой конференции Xiaomi глава компании представил новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

На рынке это будет самый доступный смартфон с поддержкой 5G и рядом новых функций. В целом внешность Mi 9 Pro 5G такая же, как и в Mi 9, но в новой модели появился ряд новых функций, которые компания применила впервые.

В основе нового смартфона лежит процессор Snapdragon 855 Plus с 5G модемом.

Для стабильной связи в сетях пятого поколения в устройстве установили 7 антенн. На сцене было сказано, что AMOLED-дисплей смартфона обладает яркостью 600 кд/м2, а сама матрица относится к профессиональному уровню.

На задней панели устройства разместили тройную камеру с датчиками 48, 16 и 12 Мп, а фронтальный модуль размещённый в каплевидном вырезе имеет разрешение 20 Мп.

Такие же датчики установлены и в Xiaomi Mi 9, но в новинке за счет новой программной обработки качество снимков должно быть лучше.


Среди отличительных особенностей нового смартфона стала тепловая трубка для процессора, и беспроводная зарядка мощностью 30 Вт.

Через поддерживаемую площадку смартфон способен зарядится за 69 минут. Работает в устройстве и обратная беспроводная зарядка, а ее отдача составляет 10 Вт.

Также было сказано, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G можно заряжать проводной разрядкой мощностью 45 Вт.

Представленный смартфон также получил новый более громкий динамик и большой вибромотор.

Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.

Базовая версия Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китае будет стоить 519 долларов, а самая дорогая обойдется в 600 долларов.

Xiaomi представила свой самый дорогой и необычный смартфон

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