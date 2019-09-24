Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G за 519 долларов

Сегодня утром на большой конференции Xiaomi глава компании представил новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

На рынке это будет самый доступный смартфон с поддержкой 5G и рядом новых функций. В целом внешность Mi 9 Pro 5G такая же, как и в Mi 9, но в новой модели появился ряд новых функций, которые компания применила впервые.

В основе нового смартфона лежит процессор Snapdragon 855 Plus с 5G модемом.

Для стабильной связи в сетях пятого поколения в устройстве установили 7 антенн. На сцене было сказано, что AMOLED-дисплей смартфона обладает яркостью 600 кд/м2, а сама матрица относится к профессиональному уровню.

На задней панели устройства разместили тройную камеру с датчиками 48, 16 и 12 Мп, а фронтальный модуль размещённый в каплевидном вырезе имеет разрешение 20 Мп.

Такие же датчики установлены и в Xiaomi Mi 9, но в новинке за счет новой программной обработки качество снимков должно быть лучше.



Среди отличительных особенностей нового смартфона стала тепловая трубка для процессора, и беспроводная зарядка мощностью 30 Вт.

Через поддерживаемую площадку смартфон способен зарядится за 69 минут. Работает в устройстве и обратная беспроводная зарядка, а ее отдача составляет 10 Вт.

Также было сказано, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G можно заряжать проводной разрядкой мощностью 45 Вт.

Представленный смартфон также получил новый более громкий динамик и большой вибромотор.

Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.

Базовая версия Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китае будет стоить 519 долларов, а самая дорогая обойдется в 600 долларов.