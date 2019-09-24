Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G за 519 долларов

Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G за 519 долларов24.09.2019 12:17
Сегодня утром на большой конференции Xiaomi глава компании представил новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G.
На рынке это будет самый доступный смартфон с поддержкой 5G и рядом новых функций. В целом внешность Mi 9 Pro 5G такая же, как и в Mi 9, но в новой модели появился ряд новых функций, которые компания применила впервые.
В основе нового смартфона лежит процессор Snapdragon 855 Plus с 5G модемом.
Для стабильной связи в сетях пятого поколения в устройстве установили 7 антенн. На сцене было сказано, что AMOLED-дисплей смартфона обладает яркостью 600 кд/м2, а сама матрица относится к профессиональному уровню.
На задней панели устройства разместили тройную камеру с датчиками 48, 16 и 12 Мп, а фронтальный модуль размещённый в каплевидном вырезе имеет разрешение 20 Мп.
Такие же датчики установлены и в Xiaomi Mi 9, но в новинке за счет новой программной обработки качество снимков должно быть лучше.
Среди отличительных особенностей нового смартфона стала тепловая трубка для процессора, и беспроводная зарядка мощностью 30 Вт.
Через поддерживаемую площадку смартфон способен зарядится за 69 минут. Работает в устройстве и обратная беспроводная зарядка, а ее отдача составляет 10 Вт.
Также было сказано, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G можно заряжать проводной разрядкой мощностью 45 Вт.
Представленный смартфон также получил новый более громкий динамик и большой вибромотор.
Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.
Базовая версия Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китае будет стоить 519 долларов, а самая дорогая обойдется в 600 долларов.
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