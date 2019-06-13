Xiaomi представила самый «умный» дверной замок Mijia Smart Door Lock

Xiaomi представила еще один «умный» дверной замок, который уже в июне поступит в продажу по цене $250.

Дверной замок Mijia Smart Door Lock получил датчик NFC и несколько других способов защиты.

Открыть новый дверной замок можно будет приложив палец к сканеру отпечатка. Также предусмотрено отпирание кодом, а для этого на замке есть блок для вода пароля.

Оснастили Mijia Smart Door Lock и модулем Bluetooth, а он нужен для подключения смартфона и открытия двери через мобильное приложение.

Для тех кто больше доверяет классическим методам использования замка, предусмотрен обычный ключ.

В целом Mijia Smart Door Lock можно настроить по 15 сценариям и задать гостевые пароли, которые действуют определенное количество времени.

Также предусмотрена интеграция с системой умного дома и создания различных сценариев. К примеру, при открытии замка в доме включится кондиционер или электрический чайник.