Xiaomi представила самый дешевый смартфон Redmi 2019 года

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Xiaomi представила самый дешевый смартфон Redmi 2019 года

24.05.2019 13:24

Xiaomi под брендом Redmi представила самый дешевый смартфон 2019 года. Им стала модель Redmi 7A, которая уже оснащена восьмиядерным процессором и аккумулятором на 4000 мАч.
Китайская компания пока не стала озвучивать цены на Redmi 7A. Они станут известны 28 мая на презентации флагманской серии Redmi K20.

Сейчас производитель раскрыл основные технические характеристики своей новинки, а также показал ее на официальных рендерах.

В смартфоне установили восьмиядерный процессор Snapdragon 439 и минимум 2 ГБ оперативной памяти.

В этом варианте флеш-накопитель будет на 16 ГБ. Также предложат версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.


Экран в новинке диагональю 5,45-дюйма и его разрешение составляет 1440х720 точек. Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп, основная — на 13 Мп.

Еще заявлено специальное покрытие P2i, которое обеспечит мгновенное скатывание воды с поверхности смартфона. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Батарея в смартфоне на 4000 мАч. Также в новике есть поддержка карт памяти до 256 ГБ и FM-радио, работающее без подключения наушников.

Глава Xiaomi распространил официальный рендер флагмана Redmi K20

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