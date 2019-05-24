Xiaomi представила самый дешевый смартфон Redmi 2019 года

Xiaomi под брендом Redmi представила самый дешевый смартфон 2019 года. Им стала модель Redmi 7A, которая уже оснащена восьмиядерным процессором и аккумулятором на 4000 мАч.

Китайская компания пока не стала озвучивать цены на Redmi 7A. Они станут известны 28 мая на презентации флагманской серии Redmi K20.

Сейчас производитель раскрыл основные технические характеристики своей новинки, а также показал ее на официальных рендерах.

В смартфоне установили восьмиядерный процессор Snapdragon 439 и минимум 2 ГБ оперативной памяти.

В этом варианте флеш-накопитель будет на 16 ГБ. Также предложат версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.



Экран в новинке диагональю 5,45-дюйма и его разрешение составляет 1440х720 точек. Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп, основная — на 13 Мп.

Еще заявлено специальное покрытие P2i, которое обеспечит мгновенное скатывание воды с поверхности смартфона. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Батарея в смартфоне на 4000 мАч. Также в новике есть поддержка карт памяти до 256 ГБ и FM-радио, работающее без подключения наушников.