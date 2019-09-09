Xiaomi представила самую быструю в мире технологию беспроводной зарядки

Xiaomi разработала и представила технологию Mi Charge Turbo для беспроводной зарядки.

Разработка китайской компании позволяет решить основную проблему беспроводных устройств, а именно научить быстро заряжать смартфоны беспроводным способом.

Технология Mi Charge Turbo позволит создавать зарядные станции мощностью до 30 Вт. Таким образом смартфон с аккумулятором на 4000 мАч способен зарядится до 50% за 25 минут, а полная зарядка займет 69 минут.

Также Mi Charge Turbo поддерживает обратную зарядку, то есть смартфон сможет быстро заряжать другие смартфоны и аксессуары.

Первым устройством, где реализуют Mi Charge Turbo станет Mi 9 Pro 5G, который в сети еще упоминают как Mi 9s 5G.

Данный смартфон уже зарегистрирован в базе TENAA, и там указали что под «капотом» аппарата будет установлен процессор Snpadrgaon 855+ с 5G модемом.