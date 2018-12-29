Xiaomi представила проектор Xiaomi Mi Home Projector Youth Version за $320

У Xiaomi уже есть проектор, который способен разворачивать картинку на 120-дюймовую панель с расстояния трех метров.

Этот проектор в Китае стоит около $580. Теперь производитель решил выпустить более доступную версию проектора, цена которого на стадии заказа составит $320.

Модель Xiaomi Mi Home Projector оснащена светодиодной лампой, а ее разрешение 1920х1080 пикселей. По заявлению разработчиков, проектор может развернуть изображение диагональю 120 дюймов.

Пока все характеристики устройства не раскрывают. Известно, что он будет работать под управлением модифицированного Android.

Предзаказы на Xiaomi Mi Home Projector стартуют 2 января по цене $320, а полная цена устройства составит $364. Стоит отметить, что подобные проекторы на рынке предлагаются как минимум за $440.