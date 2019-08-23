Xiaomi представила планшет с автономностью 365 дней и ценой 400 рублей

Xiaomi на свой площадке для коллективного финансирования представила очень простой «гаджет», который пригодится для рисования и записей.

Новинка под названием Mijia LCD Blackboard предлагается в двух версиях с 10- и 13,5-дюймовым экраном. Первый оценили в 400 рублей в эквиваленте, а за второй придется заплатить 900 рублей.

В планшете установили сенсорный LCD-дисплей, на котором можно записывать или рисовать с помощью магнитного стилуса.

Питается планшет Mijia LCD Blackboard от небольшой батарейки, которая как утверждается, способна проработать до года, даже если планшетом пользоваться до 100 раз в сутки.

Стоит отметить, что Mijia LCD Blackboard не обладает беспроводными модулями и его нельзя синхронизировать со смартфоном.