Xiaomi представила переводчик с ПО как у Windows Phone

Китайская компания расширила свой модельный ряд полезных гаджетов новым переводчиком с плиточным интерфейсом, который немного похож на тот, что использовался в смартфонах серии Windows Phone.

Переводчик получил сенсорный экран диагональю 4,1-дюйма и шесть микрофонов, которые нужны для правильного захвата речи. Поддерживает переводчик 18 языков, а этого достаточно, чтобы путешествовать по 170 странам мира.

Помимо перевода речи в гаджете есть 8 Мп камера с автофокусом, через которую можно переводить тест на плакатах, брошюрах, визитках и д.р.

В переводчике установили батарею на 3000 мАч. Ее должно хватать на 19 дней или пять часов голосового перевода.

Стоит отметить, что для работы переводчиков нужно соединение с сетью, поэтому устройство оснастили SIM-картой и модулем Wi-Fi. Переводчик поступит в продажу 26 ноября по цене 185 долларов.