Xiaomi представила пауэрбанк с полноценной розеткой

Xiaomi разработала уникальную зарядку, которая является блоком питания, зарядкой и пауэрбанком.

Через новинку можно не только заряжать разные мобильные устройства, но также подключить к розетке ноутбук, причем в таком режиме через встроенные USB можно заряжать и смартфоны.

При отсутствии розетки, блок питания становится пауэрбанком.

Встроенный аккумулятор не очень большой — 5000 мАч. Аксессуар получил встроенную защиту от перенапряжения, USB Type-C, два порта USB-A и LED-индикатор, через который можно следить за уровнем зарядки встроенного аккумулятора.

В Китае новинку оценили в 22 доллара, что в пересчете составляет 1400 рублей.