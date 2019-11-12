Xiaomi представила очередной умный гаджет за 4 доллара

Новый гаджет, который представлен на площадке коллективного финансирования оказался очередным термометром-гигрометром.

Новое устройство под названием Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 стоит 4 доллара, тогда как комплект из трех устройств оценивается в 7 долларов.

Новый гаджет получил квадратный экран и питание от батарейки типа CR2032. Датчик работает с системой умного дома и способен при достижении заданных значений включать кондиционер, увлажнитель воздух или включать нагреватель.

Все настройки Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 можно осуществлять со смартфона, а также на аппарат будет приходить уведомление о критически низком уровне влажности или низкой температуре.