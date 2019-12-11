Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с 5G и 4G

Перед презентацией были раскрыты ключевые особенности смартфона Redmi K30, но при этом на показе все равно было чем удивить.

Китайская компания показала две версии Redmi K30 — с 5G и 4G. Эти смартфоны отличаются не только процессорами, но также и основной камерой.

Если в Redmi K30 5G установлен новейший чип Snapdragon 765G, созданный по 7-нм техпроцессу, то в обычном Redmi K30 решили использовать платформу Snapdragon 730G, которая стоит существенно дешевле более нового процессора.

Помимо этого, в смартфонах есть небольшое отличие в основной камере, но основной датчик в них одинаковый — на 64 Мп (f/1.8) Sony IMX686 с размером матрицы 1/1.7».

В Redmi K30 5G для охлаждения процессора реализовали систему жидкостного охлаждения, а для уверенного приема сигнала 5G в аппарате разместили 12 антенн.

В представленном смартфоне установили 6,67-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и узкими рамками. Самой толстой рамкой стала нижняя, толщина которой составляет 4,25 мм.

В верхнем правом углу дисплея в овальном отверстии экрана находится фронтальная двойная камера с датчиками на 20 и 2 Мп. Соотношение сторон экрана 20:9, и он может работать с частотой обновления 120 Гц.

Особое внимание на презентации уделили новой камере, состоящей из четырех датчиков.

Основной датчик это Sony IMX686 с размером матрицы 1/1.7», его разрешение составляет 64 Мп с возможностью объединения четырёх пикселей один большой — 1,6 мкм.

Второй сенсор в камере с широкоугольной оптикой и его разрешение составляет 8 Мп. Третий модуль предназначен для макрофотографии и его разрешение 5 Мп у Redmi K30 5G и 2 Мп у Redmi K30 4G. Четвертый нужен для портретных снимков и он имеет разрешение 2 Мп.

Основная камера Redmi K30 получила возможности обработки изображений, как у Xiaomi CC9 Pro, включая адаптивную съёмку при недостаточном освещении и режим «Кино», через который можно создавать короткометражные фильмы.

Батарея в смартфоне на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 30 Вт в 5G версии и до 27 Вт в Redmi K30 4G.

При этом мощный блок питания будет поставляться вместе со смартфоном. В аппарате установили USB Type-C, классический сканер отпечатка пальца расположенный на боковой грани, ИК порт для управления домашней техникой, двухчастотный GPS-модуль, NFC и 3,5 мм разъем для наушников.

Цены на Redmi K30 оказались приемлемыми. Так, в Китае за версию с 5G придется заплатить $286 за модификацию 6/64 ГБ, вариант 6/128 ГБ обойдется в $329, а 8/128 ГБ и 8/256 ГБ можно будет купить за $372 и $414 соответственно.

Redmi K30 с 4G стоит дешевле — $228 за 6/64 ГБ, $243 за 6/128 ГБ, а старшие 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оценили в $271 и $314 соответственно.

