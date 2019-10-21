Xiaomi представила новый робот-пылесос за 12 тыс. рублей

Xiaomi расширила модельный ряд своих роботов-пылесосов и теперь у компании есть моющий Mijia Sweeping Robot 1C.

Новинка получила большое количество различных датчиков, где один из них следит за расходом воды в емкости.

Новый пылесос во время движения сразу просчитывает свой маршрут, а для этого работают визуальные датчики и двойной гироскоп.

Для обработки данных в Mijia Sweeping Robot 1C установлен процессор CortexTM-A7 с графическим чипом Mali 400. На лицевой панели в пылесосе установили 15 датчиков.

Емкость для воды контролируемая электроникой имеет объём 200 мл. По заявлению компании, робот не будет оставлять после себя лужи воды на полу.

В Китае Mijia Sweeping Robot 1C по предварительному заказу стоит $183 (11,6 тыс. рублей).