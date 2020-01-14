Xiaomi представила новый энергоэффективный и «умный» кондиционер

Xiaomi на домашнем рынке представила новую модель кондиционера — Smartmi Air Conditioner A.

Модель будет предлагаться в двух вариантах мощности, причем заявлено, что новинка является очень энергоэффективной.

По заявлению производителя, при норме 4,5 годового коэффициента полезного действия первого класса (APF), новый кондиционер обладает показателем 4,65.

По нормам, чем выше показатель APF, тем лучше.

Xiaomi Smartmi Air Conditioner A будет примерно на 20% потреблять электроэнергии меньше, чем любой другой кондиционер аналогичной мощности.

Кондиционером Smartmi Air Conditioner A, как и другими климатическими системами от Xiaomi, можно управлять со смартфона и связать его с системой «умного» дома.

В Китае Smartmi Air Conditioner A будет доступен за 333 и 391 доллар в зависимости от мощности.