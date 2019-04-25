Слухов о новом недорогом устройстве китайской компании в Сети было немало, но ожидание поклонников окончилось, так как Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Y3.

Под этим названием модель будет предлагаться на китайском рынке, тогда как за его пределами модель может получить название Redmi S3.

Презентация новинки проходила в Индии, где смартфон оценили в 143 доллара за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Самая дорогая конфигурация 4/64 ГБ получила ценник 172 доллара.

Будут еще варианты 3/64 и 4/32 ГБ. В основе лежит процессор Snapdragon 632, а за автономную работу Redmi Y3 будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч.

Фронтальная камера 6,3-дюймового аппарата имеет поддержку ИИ и разрешение 32 Мп. На задней панели располагается двойная камера с датчиками на 12 и 2 Мп.

Габариты модели, которая будет доступна в синем, черном и красном цвете, составляют: 158,8 х 75,6 х 8,5 мм, вес 180 г.