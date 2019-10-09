Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 8

Xiaomi в Индии представила свой новый бюджетный смартфон Redmi 8, который получил двойную камеру и недорогой процессор Snapdragon. Презентация смартфона транслировалась на YouTube-канале Xiaomi.

Бюджетный аппарат оснастили процессором Snapdragon 439. Стоит отметить, что в Redmi 7 устанавливается более мощный чип Snapdragon 632.

Памяти в новинке будет доступно 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной. Redmi 8 получил 6,22-дюймовый дисплей с разрешением 720×1520 пикселей.

В верхней части экрана сделан каплевидный вырез под фронтальную камеру с датчиком на 8 Мп. На задней панели расположена двойная камера с разрешением 12+2 Мп.

Второй модуль нужен для создания эффекта боке. Несмотря на невысокую цену, в смартфоне Redmi 8 установили батарею на 5000 мАч.

Новый аппарат будет предлагаться в трех цветах – черный, синий и красный. Цена версии 3/32 ГБ оценивается в 110 долларов. Модификацию 4/64 ГБ оценили в 125 долларов.