Xiaomi представил новый бренд смартфонов Colorful & Creative

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Xiaomi представил новый бренд смартфонов Colorful & Creative

21.06.2019 13:55

Xiaomi Лей Юн представил новый бренд CC — это аббревиатура, которая расшифровывается, как Colorful & Creative.

Новый бренд будет выпускать молодёжные смартфоны, разработанные совместно с компанией Meitu. Договор с ней Xiaomi заключила еще в прошлом году.

Разрабатывать устройства нового бренда будет новая команда Chic & Cool 90, в которую вошли молодые специалисты хорошо разбирающиеся в области искусства и молодежных тенденциях.

Colorful & Creative в первую очередь будет рассчитан на молодую аудиторию и людей, которые хотят владеть стильными и производительными смартфонами.

Про сами аппараты CC информации пока мало. Известно, что первыми будут представлены смартфоны CC9 и CC9e.

Недавно в Сети появилось изображение смартфона с откидной камерой, как у ASUS Zenfone 6, причем этот смартфон получил логотип бренда Meitu. Предполагается, что это и есть одна из новинок представленного сегодня бренда CC.

Названы характеристики нового смартфона Xiaomi CC9

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