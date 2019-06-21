Xiaomi представил новый бренд смартфонов Colorful & Creative

Xiaomi Лей Юн представил новый бренд CC — это аббревиатура, которая расшифровывается, как Colorful & Creative.

Новый бренд будет выпускать молодёжные смартфоны, разработанные совместно с компанией Meitu. Договор с ней Xiaomi заключила еще в прошлом году.

Разрабатывать устройства нового бренда будет новая команда Chic & Cool 90, в которую вошли молодые специалисты хорошо разбирающиеся в области искусства и молодежных тенденциях.

Colorful & Creative в первую очередь будет рассчитан на молодую аудиторию и людей, которые хотят владеть стильными и производительными смартфонами.

Про сами аппараты CC информации пока мало. Известно, что первыми будут представлены смартфоны CC9 и CC9e.

Недавно в Сети появилось изображение смартфона с откидной камерой, как у ASUS Zenfone 6, причем этот смартфон получил логотип бренда Meitu. Предполагается, что это и есть одна из новинок представленного сегодня бренда CC.