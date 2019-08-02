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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Xiaomi представила новые «умные» часы для детей

02.08.2019 23:00

Xiaomi на домашнем рынке презентовала детские «умные» часы, с помощью которых можно звонить.

Новинка полностью рассчитана на детей, причем в ней есть 2 Мп камера и поддержка сетей четвертого поколения. Встроенного аккумулятора по заявлению производителя хватит на 7 дней в режиме ожидания. Емкость батареи 780 мАч.

Детский гаджет получил название Mi 3c Mi Bunny Children Phone. Его оснастили 1,3-дюймовым экраном с разрешением 240 на 240 пикселей. Дисплей защитили загнутым по краям стеклом Corning Gorilla Glass.

В компактном устройстве нашлось место для всех стандартных беспроводных модулей — LTE, Bluetooth, Wi-Fi и GPS.

Корпус часов сделали с защитой от воды по стандарту IPX7, а ремешок в них выполнен из гипоаллергенного материала.

О программной оболочке Mi 3c Mi Bunny Children Phone ничего не сообщается, но было сказано, что в часах встроены несколько развивающие игры, загадки и контент, рассчитанный на начальные классы. В Китае «умные» часы оценили в 57 долларов.

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