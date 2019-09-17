Xiaomi представила новые доступные телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4X

Вчера компания Motorola в Индии представила свои первые телевизоры, а компания Xiaomi не стала тянуть с ответом конкуренту и показала свои новые модели Mi TV 4A и Mi TV 4X.

В Индии Xiaomi представила Mi TV 4A с матрицей на 40-дюймов и Mi TV 4X с экранами диагональю — 43, 50 и 65 дюймов.

Эти три версии оснащены дисплеями 4K, а вот Mi TV 4A будет предлагаться только с Full HD.



Во всех новинках установлена 20 Вт акустическая система с Dolby и DTS. В основе моделей лежит процессор Amlogic с графическим ускорителем Mali-450.



Работают новинки под управлением оболочки PatchWall 2.0, разработанной на базе Android TV 9.0 Pie.

В новинках есть стандартный набор беспроводных модулей и интерфейсов. В Индии представленные телевизоры будут продаваться по цене: Mi TV 4A — $250, Mi TV 4X 43 — $348, Mi TV 4X 50 — $417 и Mi TV 4X 65 — $780. В продаже телевизоры появятся 29 сентября.