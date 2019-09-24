Xiaomi представила новые беспроводные наушники Air 2 Bluetooth

Xiaomi на большой презентации представила не только смартфоны и телевизоры, но также и новые беспроводные наушники.

Внешне Xiaomi Air 2 Bluetooth похожи на AirPods, но китайская версия получила более угловатый дизайн который нисколько не портит внешность.

В наушниках есть микрофон, инфракрасный датчик, и сенсорные кнопки, через которые можно управлять музыкой и отвечать на входящий звонок.

Работают наушники по стандарту Bluetooth 5.0 с кодеком LDHC, который существенно снижает задержку при передаче сигнала.

Xiaomi Air 2 Bluetooth в продажу поступят 27 сентября по цене 399 юаней, что в пересчете составляет 3,5 тыс. рублей.

