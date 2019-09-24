Xiaomi представила новые беспроводные наушники Air 2 Bluetooth

Xiaomi представила новые беспроводные наушники Air 2 Bluetooth24.09.2019 22:33
Xiaomi на большой презентации представила не только смартфоны и телевизоры, но также и новые беспроводные наушники.
Внешне Xiaomi Air 2 Bluetooth похожи на AirPods, но китайская версия получила более угловатый дизайн который нисколько не портит внешность.
В наушниках есть микрофон, инфракрасный датчик, и сенсорные кнопки, через которые можно управлять музыкой и отвечать на входящий звонок.
Работают наушники по стандарту Bluetooth 5.0 с кодеком LDHC, который существенно снижает задержку при передаче сигнала.
Xiaomi Air 2 Bluetooth в продажу поступят 27 сентября по цене 399 юаней, что в пересчете составляет 3,5 тыс. рублей.
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