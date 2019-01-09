Xiaomi представила новую ТВ-приставку Xiaomi Mi Box 4 SE за $28

11 января в Китае стартуют продажи телевизионной приставки Xiaomi Mi Box 4 SE. Это устройство компания оценила в $28, при этом наделила ее широкими возможностями.



Приставка работает под управлением PatchWall, при этом практически всеми функциями устройства можно управлять голосом.

Еще допускается регулировка громкости, переключения каналов, изменения масштаба картинки и даже проверка погоды, а также других полезных функций.

К тому же со смартфона на Xiaomi Mi Box 4 SE по беспроводной связи можно транслировать контент.

Xiaomi Mi Box 4 SE получила 1 ГБ оперативной памяти 4 ГБ постоянной и четырехядерный процессор основанный на Cortex-A7. Максимальное поддерживаемое разрешение новой приставки 1920х1080 пикселей.