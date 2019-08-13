Xiaomi представила новую топовую версию Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 получил новую топовою версию в Китае — теперь смартфон можно купить с 256 ГБ памяти.

На старте продаж флагманской модели предлагалась версия только со 128 ГБ, оперативной памяти в смартфоне предлагается 6 или 8 ГБ. Теперь покупателям доступна конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Такая версия в магазинах появится 14 августа по цене $467, причем первые покупатели смартфона получат в подарок еще и беспроводную зарядку.

Более доступные версии стоят $368 и $425. Также скоро появится Xiaomi Mi 9S, в котором уже будет устанавливаться процессор Snapdragon 855 Plus и 5G-модем.