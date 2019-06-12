Xiaomi представила новую стиральную машину с функцией сушки белья

Xiaomi в конце прошлого года представила свою первую стиральную автоматическую машину с функцией сушки.

Модель под названием Mijia Smart Washing Machine оказалась очень популярной, но в ней как оказалось некачественная сборка и быстро ломается замок, бывало и такое, что он ломался еще при транспортировке стиральной машины.

Разработчик устранил все недостатки «стирки» и представил ее под другим названием Mijia Internet Pro.

Цена этой стиральной машины составляет 434 долларов. Она получила ряд продвинутых функций, которые обычно встречаются в очень дорогих моделях.

Так, Mijia Internet Pro сама определяет вес белья, и дозирует количество порошка и ополаскивателя.

Также машину оснастили режимом стирки для удаления пятен на одежде. В общей сложности в новинке 22 программы, и как заявляют в компании, Mijia Internet Pro будет обновляться по воздуху.

Более подробно про Mijia Internet Pro расскажут в следующем месяце, когда она официально появится в продаже.