Xiaomi представила новую серию дешевых телевизоров — Mi TV Pro

Xiaomi прямую трансляцию своих продуктов начала в 9:00 по московскому времени. Сейчас на сцене глава компании показывает очень необычный смартфон Mi Mix Alpha, но о нем сюжет будет позже. Самыми первыми на презентации были показаны новые телевизоры с дисплеями, разрешение которых составляет 4К UHD.

Такую матрицу получила серия Mi TV Pro, которая на рынке будет представлена с диагоналями 43 дюйма, 55 дюймов и 65 дюймов.

В телевизорах есть поддержка воспроизведения видео в 8К. Процессор в новинках используется четырёхядерный Amlogic, в основе которого лежит ядро Cortex-A55.

Оперативной памяти установили 2 ГБ, постоянной 32 ГБ. Заявлено, что дисплей в телевизоре занимает 97% все лицевой панели.

Сам корпус телевизора создан из алюминия, а на задней панели сделали рисунок из углеродного волокна.

Новинки в Китае появятся 27 сентября, но когда телевизоры поступят на глобальный рынок пока неизвестно.

В КНР за 43-дюймовую модель придется заплатить около 13 тыс. рублей, а версия с 55-дюймовым экраном обойдется в 21,5 тыс. рублей. Самая большая модификация оценивается в 30,5 тыс. рублей.