Xiaomi представила новую серию дешевых телевизоров — Mi TV Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.95 EUR/RUB: 70.28 BTC/USD: 9734.47

24 октября : вторник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi представила новую серию дешевых телевизоров — Mi TV Pro

24.09.2019 11:48

Xiaomi прямую трансляцию своих продуктов начала в 9:00 по московскому времени. Сейчас на сцене глава компании показывает очень необычный смартфон Mi Mix Alpha, но о нем сюжет будет позже. Самыми первыми на презентации были показаны новые телевизоры с дисплеями, разрешение которых составляет 4К UHD.

Такую матрицу получила серия Mi TV Pro, которая на рынке будет представлена с диагоналями 43 дюйма, 55 дюймов и 65 дюймов.

В телевизорах есть поддержка воспроизведения видео в 8К. Процессор в новинках используется четырёхядерный Amlogic, в основе которого лежит ядро Cortex-A55.

Оперативной памяти установили 2 ГБ, постоянной 32 ГБ. Заявлено, что дисплей в телевизоре занимает 97% все лицевой панели.

Сам корпус телевизора создан из алюминия, а на задней панели сделали рисунок из углеродного волокна.

Новинки в Китае появятся 27 сентября, но когда телевизоры поступят на глобальный рынок пока неизвестно.

В КНР за 43-дюймовую модель придется заплатить около 13 тыс. рублей, а версия с 55-дюймовым экраном обойдется в 21,5 тыс. рублей. Самая большая модификация оценивается в 30,5 тыс. рублей.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги