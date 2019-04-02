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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

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Xiaomi представила новую рацию Mijia Walkie Talkie

02.04.2019 22:19

Xiaomi представила новое поколение раций Mijia Walkie Talkie, которое в отличие от прошлого имеет более крупный экран и почти в два раза больше батарею. 
Первая рация от Xiaomi была выпущена еще в 2017 году, а в прошлом году она получила обновление и ценник в 35 долларов.

Теперь китайский производитель представил Xiaomi Mijia Walkie Talkie 2. В этой модели уже установили 1,77-дюймовый экран, на котором теперь помещается больше символов и заряд батареи.

Рация работает в диапазонах UHF/VHF, а ее мощность 5 Вт, что позволяет уверено общаться на расстоянии до 6 км.

Антенна в новой рации внешняя и теперь рядом с ней расположена ручка регулировки громкости, к тому же она получила более громкий динамик в сравнении с Mijia Walkie Talkie 1s и возможность подключения гарнитуры по Bluetooth.

Остался в рации и стандартный 3,5 мм разъем для проводной гарнитуры. Теперь в устройстве установлена батарея емкостью 5200 мАч (для сравнения в Mijia Walkie Talkie 1s она на 2190 мАч).

Более мощная батарея обеспечивает Mijia Walkie Talkie 2 до 13 дней в режиме ожидания и до 15 часов в режиме разговора. Также рация получила защиту по стандарту IP65. В продажу новинка поступит 9 апреля по цене 67 долларов.

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