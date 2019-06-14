Xiaomi представила нового уничтожителя комаров Yeelight Mosquito Killer

У компании Xiaomi уже есть несколько фумигаторов, но она решила в сезон выпустить еще один.

Новое устройство для уничтожения комаров получило название Xiaomi Yeelight Mosquito Killer. Этот прибор можно использовать автономно, а для этого у него установлен аккумулятор, рассчитанный на 4 часа работы.



Новый фумигатор привлекает насекомых ультрафиолетовым излучение с длиной волны 360-400 нм. Лампа автоматически включается с наступлением темноты, а выключается утром.

Излучаемый свет привлекает насекомых в прибор, где их уничтожает высокое напряжение.

По данным исследования, прибор Xiaomi Yeelight Mosquito Killer справляется с 88,10% находящихся в помещении комаров. В Китае Xiaomi Yeelight Mosquito Killer можно купить за $24.