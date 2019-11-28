Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор-грелку

Модельный ряд аккумуляторов Xiaomi пополнился новой моделью, которая будет особо полезна в зимний период.

Xiaomi совместно с компанией Mao-Xin разработала портативную батарею в огнеупорном корпусе с системой подогрева.

Аккумулятор позиционируют как грелку для рук, а при нажатии на кнопку корпус батареи всего за пять секунд разогреется до 52 градусов, а этого более чем достаточно, чтобы согреть руки на морозе.

Насколько хватит встроенной батареи в режиме нагрева неизвестно, но встроенный блок по современным меркам не очень большой – 5000 мАч.

Представленный зимний аккумулятор в Китае стоит 20 долларов.