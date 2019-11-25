Xiaomi представила мини-кухню за 3300 рублей

Xiaomi активно расширяет не только линейку цифровых устройств, но также регулярно дополняет свой модельный ряд бытовых приборов для кухни.

Китайская компания показала мобильную кухню, которая будет полезна в малогабаритных кухнях и общежитиях.

Китайские разработчики решили в один корпус объединить классический тостер и электроплиту.

Такое устройство выполнено в белом цвете и поставляется в комплекте с кастрюлей и сковородой с антипригарным покрытием.

В тостере предусмотрен съёмный лоток для чистки. В Китае за мини-кухню придется заплатить в эквиваленте 3300 рублей.