Xiaomi представила микроволновку Mijia за 3700 рублей

Xiaomi представила микроволновую печь Mijia Microwave Oven со встроенным Wi-Fi модулем. Новинка через пару дней поступит в продажу, и на китайском рынке ее оценили в 399 юаней, что в пересчете составляет 3700 рублей.

Микроволновка Mijia Microwave Oven получила внешность, выполненную в стиле всех продуктов суббренда Mijia.

Управление печи происходит через два вращающихся регулятора и двумя сенсорными кнопками.

Через них можно выбрать программы, а регуляторы отвечают за мощность и время работы.

В микроволновой печи установили магнетрон Toshiba мощностью 700 Вт. Управлять Mijia Microwave Oven можно со смартфона, есть также поддержка голосового управления через смарт-колонку.

Вес микроволновой печи 10,8 кг. В ней есть 26 режимов работы, из которых три вида размораживания, быстрый разогрев и 11 рецептов, а остальные режимы можно настроить самостоятельно.

Объём микроволновой печи 20 литров. В продаже Mijia Microwave Oven появится 1 августа.