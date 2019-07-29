Xiaomi представила микроволновку Mijia за 3700 рублей

Xiaomi представила микроволновку Mijia за 3700 рублей29.07.2019 16:59
Xiaomi представила микроволновую печь Mijia Microwave Oven со встроенным Wi-Fi модулем. Новинка через пару дней поступит в продажу, и на китайском рынке ее оценили в 399 юаней, что в пересчете составляет 3700 рублей.
Микроволновка Mijia Microwave Oven получила внешность, выполненную в стиле всех продуктов суббренда Mijia.
Управление печи происходит через два вращающихся регулятора и двумя сенсорными кнопками.
Через них можно выбрать программы, а регуляторы отвечают за мощность и время работы.
В микроволновой печи установили магнетрон Toshiba мощностью 700 Вт. Управлять Mijia Microwave Oven можно со смартфона, есть также поддержка голосового управления через смарт-колонку.
Вес микроволновой печи 10,8 кг. В ней есть 26 режимов работы, из которых три вида размораживания, быстрый разогрев и 11 рецептов, а остальные режимы можно настроить самостоятельно.
Объём микроволновой печи 20 литров. В продаже Mijia Microwave Oven появится 1 августа.
Просмотры:Метки: Mijia, Mijia Microwave Oven, Xiaomi, Xiaomi Mijia Microwave Oven