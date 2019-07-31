Xiaomi представила кварцевые наручные часы с хронографом

Xiaomi представила кварцевые наручные часы с хронографом31.07.2019 16:13
Xiaomi представила новые кварцевые часы C + 86 Sports Watch с хронографом. Их можно заказать на площадке коллективного финансирования и как сообщается, часы получили механизм Seiko.
Корпус часов выполнен из качественной нержавеющей стали 316L. Циферблат устройства сделали градиентным, а его элементы с люминесцентным материалом.
На циферблате есть три дополнительные шкалы, одна из которых это секундомер, вторая показывает минуты, а третья часы.
Управление хронографом организовано дополнительными кнопками, которые находятся рядом с основным элементом.
Цены на Xiaomi C + 86 Sports Watch пока не озвучены, а старт сбора средств на новинку должен начаться в ближайшее время.
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