Xiaomi представила кварцевые наручные часы с хронографом

Xiaomi представила новые кварцевые часы C + 86 Sports Watch с хронографом. Их можно заказать на площадке коллективного финансирования и как сообщается, часы получили механизм Seiko.

Корпус часов выполнен из качественной нержавеющей стали 316L. Циферблат устройства сделали градиентным, а его элементы с люминесцентным материалом.

На циферблате есть три дополнительные шкалы, одна из которых это секундомер, вторая показывает минуты, а третья часы.

Управление хронографом организовано дополнительными кнопками, которые находятся рядом с основным элементом.

Цены на Xiaomi C + 86 Sports Watch пока не озвучены, а старт сбора средств на новинку должен начаться в ближайшее время.