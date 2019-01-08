Xiaomi представила конкурента Apple AirPods за 60 долларов

Компания Xiaomi на домашнем рынке представила новую беспроводную гарнитуру Bluetooth Headset Air, которая очень похожа на решение от Apple, при этом она стоит всего $60.

Беспроводные наушники от Xiaomi получили ряд очень полезных технологий, среди которых поддержка голосовых помощников, активная система шумоподавления и инфракрасный датчик, который включает или выключает воспроизведение, когда пользователь надевает или снимает наушники. Также в гарнитуре есть сенсорное управление для ответа на звонок и управления воспроизведением.

В Bluetooth Headset Air встроили неодимовые магниты и титановую диафрагму, также реализована защита по стандарту IPX4.

Заявлено, что с зарядом док-станции наушники смогут в общей сложности проработать 10 часов, причем для зарядки гарнитуры достаточно 10 минут их подержать в боксе. В продаже Xiaomi Bluetooth Headset Air появятся 11 января.