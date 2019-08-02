Xiaomi представила кнопочный геймпад для Redmi K20 и K20 Pro

Еще на презентации смартфонов серии Redmi К20 было сказано, что для них в дальнейшем будет выпущен геймпад.

О нем с того момента ничего не сообщалось, но накануне был представлен сам гейпад, а также озвучены его цены.

Презентация кнопочного геймпада для Redmi K20 и K20 Pro прошла в социальной сети Weibo. Само устройство выполнено в стиле гейпада для Black Shark 2018 года выпуска.

На контролере разместили аналоговый стик, настраиваемые кнопки и тригеры LT и LB.

Подключается устройство к смартфону по Bluetooth. Закрепить контролер можно как с левой, так и справой стороны. Продажи геймпада стартуют 3 августа по цене 14 долларов.