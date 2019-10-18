Xiaomi представила игровой монитор с изогнутым экраном

Xiaomi расширила линейку устройств для геймеров, где появился изогнутый монитор с частотой обновления экрана 144 Гц.

Китайская компания представила два монитора — игровой и обычный. Последний получил IPS матрицу от китайской компании BOE.

Ее диагональ 23,8-дюйма, а разрешение Full HD. Блок питания монитора встроили в подставку, и судя по изображению высота экрана фиксированная, то есть можно изменить только угол наклона.

Игровой монитор оснастили изогнутым дисплеем с частотой 144 Гц и радиусом кривизны 1,5 м.

Разрешение матрицы 3440 х 1440 пикселей, и как сказано в пресс-релизе, 34-дисплей игрового монитора произведен компанией Samsung.

В новинке использовали очень интересное решение. Дело в том, что сам экран к подставке крепится на магнитах, хотя обычно для этого используют защелки или винты.

Сама подставка монитора позволяет регулировать высоту и наклон экрана.

В Китае 23,8-дюймовый монитор появится 21 октября по цене 100 долларов, а игровой 34-дюймовый монитор будет доступен за 350 долларов.