Xiaomi представила две новые «умные» колонки по доступной цене

Xiaomi на презентации фитнес-браслета Mi Band 4 и часов от Amazfit, представила еще новые смарт-колонки Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition и Xiao Ai Speaker Play.

Колонки внешне отличаются только цветом. В них практически одинаковые технические характеристики, но в Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition добавлены Wi-Fi, ИК-порт и Bluetooth, тогда как во второй колонке есть только Wi-Fi.



В «умных» колонках установлены 360-градусные динамики и несколько микрофонов, а в верхней части расположены кнопки управления.

Есть поддержка голосового помощника Xiao Ai. Также заявлено управление устройствами умного дома от Xiaomi.

На краудфандинговой площадке Youpin «умная» колонка Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition доступна для заказа за 28 долларов. Xiao Ai Speaker Play станет доступна с 18 июня по цене 24 доллара.