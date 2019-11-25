Xiaomi представила дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB

На платформе коллективного финансирования появилась очередная новинка, которая пригодится в каждом хозяйстве.

Дрель-шуруповерт Xiaomi Akku Ankuo скоро станет доступна для заказа по цене 27 долларов, а после официального старта продаж шуруповерт будет оцениваться в 47 долларов.

Xiaomi Akku Ankuo способен заряжаться от порта USB, причем инструмент оснащен бесколлекторным двигателем, который достаточно тихо работает.

Также устройство оснастили переключателем скоростей, где на первой максимальные обороты мотора 360 об/мин, а на второй скорости — 850 об/мин. Первая предназначена для закручивания, а вторую скорость можно использовать для сверления.

Крутящий момент в шуруповерте 10 Нм, и этого достаточно, чтобы собирать даже гипсокартонные системы. В комплекте с Xiaomi Akku Ankuo есть восемь бит и 50-миллиметровый удлинитель.