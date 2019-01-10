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Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельным модулем

10.01.2019 16:08

Китайская компания 9 января анонсировала презентацию, а сегодня как и было обещано, Xiaomi представила бюджетный Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.


Довольно интересная новинка будет предлагаться под брендом Redmi и в нескольких градиентных цветах. К тому же особенностью смартфона становится камера на 48 Мп и его привлекательная стоимость.

Итак, представленный смартфон Redmi Note 7 получил вырез в виде капли спереди, а на задней панели располагается сканер отпечатков пальцев и двойная камера.

Один из модулей камеры имеет датчик на 48 Мп с f / 1.8 и модуль на 5 Мп, который является вспомогательным. Камера для селфи будет на 13 Мп. Размер экрана составляет 6,3 дюйма, а его разрешение 1080p. Соотношение сторон составляет 19,5: 9.

Работает новинка на процессоре Snapdragon 660, а за ее автономную работу отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Еще Redmi Note 7 получил обычный разъем для наушников и USB-C. В 999 юаней оценили модель в версии 3/32 ГБ, а в эквиваленте стоимость составит 10 тыс. рублей.

Также для покупки будет доступен вариант 6/64 ГБ. Такую конфигурацию компания ценила в 1,4 тыс. юаней или 14 тыс. рублей. Кроме этого, позднее на рынок выйдет версия Redmi Note 7 Pro, которая будет отличатся об обычного варианта.

В частности, для такой модели предложат процессор Snapdragon 670, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и главный модуль в камере Sony IMX586. О цене на такой смартфон в компании умолчали.

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