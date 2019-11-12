Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 2 за 520 рублей

Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 2 за 520 рублей12.11.2019 23:12
Xiaomi представила новую беспроводную компьютерную мышь с низким энергопотреблением. По заявлению производителя, Wireless Mouse 2 батареек в устройстве хватит на год работы.
Новинка помимо простого дизайна и двух цветовых решений получила датчик с разрешением 10000 точек на дюйм.
Новинка подойдет как для правши, так и левши, так как корпус мыши полностью симметричен.
Работает Wireless Mouse 2 через беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц. В Китае новинку уже предлагают, и покупателю доступны два цветовых решения – черный и белый.
Цена Wireless Mouse 2 составляет 8 долларов, что около 520 рублей.
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